"On en a vendu aucun !": l'excellente anecdote à propos du célèbre short de Stanislas Wawrinka

Quand un short devient la star d'un tournoi de tennis.

Stan Wawrinka a eu une très belle carrière. Vainqueur de 3 tournois du Grand Chelem, le Suisse a su s'imposer parmi les meilleurs joueurs de la planète malgré la présence des 3 mutants Federer, Nadal et Djokovic autour de lui. L'un de ses plus grands exploits restera cette victoire à Roland-Garros en 2015. Et si on se souvient aussi bien de cette victoire, c'est aussi grâce à la tenue vestimentaire qu'il arborait à l'époque.

En effet, lors de cette édition, Wawrinka portait un short de la marque Yonex. Un short assez particulier puisqu'il était à carreaux et qu'il pouvait vaguement faire penser à un pyjama. A ce propos, le patron de Yonex France a expliqué une anecdote exceptionnelle : malgré le phénomène qu'est devenu ce short, la marque n'en a vendu... aucun.

"J’ai une anecdote. On a vendu zéro short. Personne n’y croyait. Quand les Japonais sortent le short en nous disant Stan va le porter. Tout le monde regarde le short : mais qu’est-ce que c’est que cette horreur ?!", raconte Jean-Luc Aznavorian.