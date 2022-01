L'affaire Djokovic continue de battre son plein en Australie. A quelques jours du début du tournoi et alors que le tirage au sort a été effectué ce matin, le numéro 4 mondial, Stefanos Tsitsipas s'est exprimé sur ce qui agite le monde du tennis depuis plusieurs jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mis de gants.



"Djokovic fixe ses propres règles"

Interrogé par un média indien, le Grec s'est attardé sur les derniers évènements qui étouffe le monde du tennis. "Djokovic a fixé ses propres règles, c'est clair, observe Tsitsipas, n°4 mondial. Il a fait quelque chose que peu de joueurs ont osé faire, surtout depuis que l'ATP et Tennis Australia ont annoncé certains critères pour entrer sur le territoire australien." Et d'ajouter plus tard sur des termes tout aussi durs : "On dirait que tout le monde ne respecte pas les règles de Tennis Australia et du gouvernement. Et cette très faible minorité fait passer la majorité des autres joueurs pour des idiots, dans un sens"

Le Grec, lui aussi un temps réticent au vaccin, est agacé par le traitement de faveur dont pourrait jouir le Serbe. "On dirait que tout le monde ne respecte pas les règles de Tennis Australia et du gouvernement. Et cette très faible minorité fait passer la majorité des autres joueurs pour des idiots, dans un sens."

Novak Djokovic, s'il peut finalement participer à la première levée du Grand Chelem, débutera son tournoi face à son compatriote Miomir Kecmanovic.