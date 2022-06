"Si on est blessé, on ne court pas": Rafael Nadal incendié par deux cyclistes pour avoir joué sous infiltrations (photo)

Rafael Nadal a remporté Roland-Garros. L'Espagnol a réalisé un tournoi remarquable, mais a eu besoin d'infiltrations dans le pied, où il subit une maladie chronique, pour aller au bout. Le joueur ne l'avait pas caché, affirmant avoir anesthésié un nerf pour éviter de souffrir sur les courts. Si la pratique est autorisée dans le tennis, elle fait bondir deux cyclistes: Thibault Pinot et Guillaume Martin.

Pinot avait réagi d'un tweet au sous-entendu évident. "Les héros d'aujourd'hui..." avait écrit le Français, visiblement déçu que de telles pratiques soient tolérées dans le tennis. Ce mardi, un autre homme le rejoint et charge Rafael Nadal. Pour Guillaume Martin, il faut arrêter de valider ce genre de traitement. "Ce qu'a fait Nadal aurait été impossible dans le vélo, et je trouve ça normal. Si on est malade ou blessé, on ne court pas, on ne fait pas de compétition, ça me semble du bon sens", a-t-il déclaré au journal L'Equipe.

Pour lui, le risque de tricherie est alors trop important. "Sur le long terme, je ne suis pas sûr que cela fasse du bien à la cheville de Nadal. Et en plus, les médicaments et encore plus les infiltrations n'ont pas qu'un effet de guérison, ça peut certainement avoir des effets sur la performance ou être détourné afin d'améliorer la performance, donc ça me semble très limite", a analysé le coureur.

Il regrette aussi que de tels agissements soient perçus différemment en fonction de la discipline. "Si un cycliste fait la même chose, déjà c'est interdit, mais quand bien même ça ne le serait pas, tout le monde lui tomberait dessus en le qualifiant de dopé parce qu'il y a un tel arrière-plan culturel, de tels clichés attachés au vélo. Alors que des gens encensent Nadal pour être capable d'aller aussi loin dans la douleur. Je crois que Zlatan Ibrahimovic a également parlé de ses infiltrations à un genou. Ils passent pour des héros parce qu'ils vont loin dans la douleur, mais en fait, ils s'aident de substances pour aller loin dans la douleur et encore une fois, c'est très limite. Le vainqueur dans le vélo, en particulier celui du Tour, même s'il n'y a aucun élément derrière, il est systématiquement accusé de dopage".