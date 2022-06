"Tout le monde a eu le covid": les aveux fracassants d'Alizé Cornet sur le tournoi de Roland-Garros

Alizé Cornet n'est visiblement pas surprise de la recrudescence des cas de covid-19 dans le monde du sport. Ces derniers jours, Wimbledon et le Tour de France ont fait face à une envolée des cas, ce qui commence à en inquiéter certains. Mais ce n'est pas le cas de la Française, qui ne s'en est pas cachée après sa victoire d'entrée à Wimbledon hier.

En conférence de presse, Cornet a même affirmé que cela s'est déjà produit à Roland-Garros, mais que rien n'est sorti. "À Roland-Garros, il y a eu une épidémie de Covid-19. Dans le vestiaire, tout le monde l’a eu, mais on n’a rien dit. Krejcikova s’est retirée et tout le monde a eu des symptômes… On a joué, et tout s’est bien passé. Il y a sûrement eu quelques cas, mais il y avait un accord tacite entre nous. On ne va pas s’auto-tester pour se mettre dans la m… Mais je n’en dirai pas plus", a-t-elle affirmé.

Sur Twitter, elle affirme ensuite que le virus fait désormais partie de la vie et qu'il faut vivre avec.