"Tu ne peux pas faire ça !": Iga Swiatek recadre un supporter après avoir reçu une balle géante dans le ventre (vidéo)

Ce fut une mise en route difficile pour la N.1 mondiale Iga Swiatek à l'Open d'Australie. Elle y retrouvait l'Allemande Jule Niemeier (69e) après leur 8e de finale de l'US Open. A New York, la Polonaise avait cédé la première manche avant de tranquillement remporter les deux suivantes et de soulever le trophée quelques jours plus tard. A Melbourne, Swiatek a su résister à la puissance de l'Allemande mais elle a mis deux heures pour la battre 6-4, 7-5.

Heureuse d'avoir gagné, Swiatek a accepté de signer des autographes après le match. Elle a notamment signé des balles jaunes géantes, qu'on voit sur chaque tournoi, faisant le bonheur de quelques enfants. Mais l'un d'entre eux a fait preuve d'un gros manque de respect, en lançant la balle à pleine vitesse sur la joueuse, qui l'a sèchement recadré. "Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, d'accord ?", a-t-elle lancé en le regardant dans les yeux, avant de tout de même lui faire un autographe.

Le message est passé.