1/4 finale Coupe Davis: la Finlande élimine le Canada, tenant, en gagnant le double

Pour ce quart d'ouverture de la phase finale, en l'absence des leaders de chaque équipe, légèrement blessés -- le Canadien Felix Auger-Aliassime (29e) et le Finlandais Emil Ruusuvuori (69e) --, Milos Raonic (318e) a ouvert la marque pour le Canada en battant Patrick Kaukovalta (715e) 6-3, 7-5.

Raonic a toujours de beaux restes au service, son atout majeur au temps de sa splendeur. Il a claqué quatre aces sur les quatre premiers points, en a réussi 18 au total, et n'a lâché qu'un point sur son engagement dans un premier set avec peu d'échanges expédié en 24 minutes.

La Finlande a égalisé grâce au succès d'Otto Virtanen (171e) sur Gabriel Diallo (139e) 6-4, 7-5 dans le second simple.

Dans ce premier acte, l'ex-N.3 mondial tombé dans les profondeurs du classement ATP après des années de blessures a fait le break décisif à 4-3, après avoir eu déjà des ouvertures à 3-2. Il faisait son retour en coupe Davis après cinq ans d'absence.

Au second set, le grand Canadien (1,96 m) a cette fois réussi le break fatidique à 5-5, sur une volée manquée de Kaukovalta, et remporté le match sur son service, gagné "blanc" et conclu par un... ace.

Dans le second simple, Virtanen, N.2 finlandais, a réussi contre le N.3 canadien le premier break à 1-1 sur un superbe point, en attirant Diallo au filet par une amortie pour mieux le lober, avant de se détacher 3-1.