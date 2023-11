1/4 finale Coupe Davis: l'Australie rejoint la Finlande en demi-finales

Grâce au succès dans le double de la paire Matthew Ebden-Max Purcell face à Jiri Lehecka-Adam Pavlasek, 6-4, 7-5, les Australiens restent en course. Ils affronteront vendredi en demies les surprenants Finlandais, tombeurs mardi des Canadiens, tenants du trophée.

Mais l'équipe australienne, dirigée par l'ex-N.1 mondial Lleyton Hewitt, a bien failli être évincée du tournoi, après avoir perdu le premier simple, puis être passée à deux points d'une défaite dans le deuxième, à 6-4, 5-3.

Tomas Machac (78e mondial) avait offert le premier point aux Tchèques, victorieux de la compétition en 2012 et 2013, en battant Jordan Thompson (56e) 6-4, 7-5 à l'issue d'un bras de fer de près de deux heures.

Le deuxième simple entre les numéros 1 tchèque Jiri Lehecka (31e) et australien Alex de Minaur (12e) a duré plus de 2h30 (4-6, 7-6 (7/2), 7-5.) et tenu toutes ses promesses