31e victoire de suite pour Swiatek qui se qualifie pour les huitièmes de finale à Roland

Malgré une prestation moins convaincante avec notamment 23 fautes directes, Swiatek, 20 ans, n'a eu besoin que de deux sets - 6-3, 7-5 - contre la Monténégrine Danka Kovinic, 95e mondiale, sur le court Philippe-Chatrier. La rencontre a duré 1 heure et 30 minutes. La Polonaise en profite pour prolonger sa série de victoires (31) et se rapproche du record de Venus Williams qui avait enchaîné 35 victoires en 2000. Serena Williams (34) et Justine Henin (32) complètent ce classement. Lauréate de Roland-Garros en 2020, Swiatek affrontera en huitièmes de finale la Chinoise Qinwen Zheng, 74e mondiale et tombeuse de Maryna Zanevska au premier tour, ou la Française Alizé Cornet (WTA 40). (Belga)