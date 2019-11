A 21 ans seulement, Stefanos Tsitsipas confirme son statut et remporte le Masters (vidéo)

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) a remporté le Masters de tennis. Dimanche sur le court de l'O² Arena de Londres, le Grec a battu l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 5) en trois sets, 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4), après 2h35 de jeu en finale du traditionnel rendez-vous de fin de saison qui rassemble le top 8 mondial.

Opposés pour la septième fois sur le circuit, les deux protagonistes ont offert un match de haute volée au public londonien venu les admirer. Malgré des occasions de break de part et d'autre, c'est au jeu décisif que les deux droitiers au revers à une main se sont disputés le premier set, aussi serré que l'écart entre eux au classement mondial. T

hiem a profité d'une grosse erreur en revers de l'Athénien de 21 ans pour remporter le set sur un service gagnant après 1h06 de jeu. Pour son cinquième tournoi des Maîtres de suite, l'Autrichien de 26 ans a connu un vrai passage à vide dans la deuxième manche. Moins en jambe, Thiem n'a pas eu voix au chapitre face au protégé de Patrick Mouratoglou, qui a lui continué à enchaîner les points gagnants afin de recoller à un set partout (6-2). Malgré un regain d'énergie, le double finaliste de Roland-Garros a concédé un break dès le troisième jeu du set décisif.

Mais Tsitsipas, vainqueur du Masters Next Gen en 2018 et plus jeune finaliste depuis l'Australien Lleyton Hewitt en 2001, a perdu son service pour la première fois du match, permettant à Thiem de recoller à 3-3. Sereins sur leur mise en jeu, les deux joueurs se sont départagés dans un nouveau tie-break. Menant 4-1, le Grec, plus jeune des engagés dans la capitale anglaise, a vu Thiem recoller à 4-4.

Mais, plus constant, Tsitsipas a finalement émergé. Le Grec est devenu le septième joueur à remporter le Masters à l'occasion de ses débuts dans la compétition. Stan Smith (1970), Ilie Nastase (1971), Guillermo Vilas (1974), John McEnroe (1978), Alex Corretja (1998) et Grigor Dimitrov, qui avait battu David Goffin en finale de l'édition 2017, ont déjà signé pareille performance. C'est uniquement son quatrième titre sur le circuit après ceux acquis à Stockholm (2018), Marseille et Estoril (2019).