Abandon d'Alexander Blockx au 1er tour

Alexander Blockx (ATP 312) a abandonné mardi au premier tour du tournoi Challenger 50 de Glasgow (dur/36.900 euros). Opposé au Français Manuel Guinard (ATP 272), 28 ans, 4e tête de série de l'épreuve, l'Anversois de 18 ans s'est retiré dans le 3e set. Il était mené 6-1, 5-7 et 4-1 quand il a renoncé à poursuivre la partie qui avait début 1h37 plus tôt. On ignore la raison de cet abandon.