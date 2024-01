Abandon de Zizou Bergs au troisième tour des qualifications

Zizou Bergs (ATP 130) a abandonné dans le troisième set face à l'Australien Dane Sweeny (ATP 257) lors du troisième et dernier tour des qualifications de l'Open d'Australie de tennis, vendredi à Melbourne.

Le Limbourgeois a abandonné après deux heures et treize minutes de jeu, sur un score de 7-5; 5-7; 0-2. L'Agence BELGA a appris auprès de l'entourage du joueur que son abandon était dû a des crampes.

Le Limbourgeois, 24 ans, semblait pourtant avoir fait le plus difficile après avoir remporté le premier set 7-5 et avoir réussi le break d'entrée pour mener 2-0, puis encore 4-2 dans le deuxième set alors que le mercure a dépassé les 30 degrés en début d'après-midi à Melbourne. Malheureusement, il n'a pas pu tenir la distance, perdant le deuxième set sur une jambe et avec de vives douleurs à la main droite, avant de se résoudre à abandonner alors qu'il était mené 2-0 dans la troisième manche.