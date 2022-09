Alcaraz, 19 ans et déjà numéro 1 mondial de tennis, David Goffin reste 62e

(Belga) Carlos Alcaraz, en remportant à 19 ans l'US Open 2022, son premier sacre dans un tournoi du Grand chelem, a pris la place de N.1 mondial, au terme d'une quinzaine new-yorkaise qui confirme l'avènement d'un nouvel ordre dans le tennis masculin.

Alcaraz devient le plus jeune joueur à atteindre le sommet de l'ATP depuis la création du classement en 1973, un exploit qu'il doit à sa victoire en finale sur le Norvégien Casper Ruud. Ruud, 23 ans, s'empare lui de la 2e place en gagnant cinq positions, un bond en forme d'avertissement pour ses adversaires: réputé à l'aise sur la terre battue, il s'est affirmé sur dur cette saison et aurait pu devenir N.1 s'il s'était imposé dimanche à Flushing Meadows. Rafael Nadal, éliminé dès les 8es de finale de l'US Open par l'Américain Frances Tiafoe, conserve toutefois sa troisième place, juste devant le Russe Daniil Medvedev, qui a perdu sa couronne après son élimination au même stade de l'épreuve par l'Australien Nick Kyrgios. Novak Djokovic, 35 ans, pointe à la 7e place (-1) mais il n'était pas là pour jouer le titre à l'US Open. L'explosif Tiafoe, 24 ans et le volcanique Nick Kyrgios, 27 ans, (finaliste à Wimbledon et quart-de-finaliste à New York), intègrent le top 20, respectivement 19e et 20e. Le Russe Karen Khachanov, battu en quarts par Casper Ruud, grimpe de 13 places pour se hisser à la 18e, après être sorti cette saison du Top 30 pour la première fois depuis 2018. Côté belge, David Goffin reste 62e alors que Zizou Bergs, deuxième Belge dans la hiérarchie, gagne 20 places et est 134e. Kimmer Coppejans remonte de 92 places et revient dans le top 200 (200e). Michael Geerts est 268e (-31). (Belga)