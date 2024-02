Alcaraz, blessé à Rio, absent "quelques jours" mais présent à Indian Wells

L'Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial, qui a abandonné au 1er tour du tournoi sur terre battue de Rio mardi soir, a déclaré sur son compte Instagram que sa blessure ne le tiendrait éloigné des courts que pendant "quelques jours" et ne compromettait pas sa présence au Masters 1000 d'Indian Wells début mars.

"Je viens de passer une IRM (...) Le diagnostic est une entorse latérale de niveau 2 qui va me tenir à l'écart pendant quelques jours! Rendez-vous à Las Vegas et Indian Wells!" écrit sur son compte Instagram le jeune champion âgé de 20 ans, qui compte défendre son titre à Indian Wells (3-17 mars) et honorer son invitation pour un match-exhibition à Las Vegas contre son compatriote Rafael Nadal le 3 mars.

Au 1er tour du tournoi de Rio contre le Brésilien Thiago Monteiro, Alcaraz a demandé un temps mort médical alors que le score était de 1-0 pour son adversaire, et s'est fait bander la cheville droite.