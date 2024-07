Alex de Minaur se qualifie pour les quarts de finale, une première dans sa carrière

L'Australien Alex de Minaur (ATP 9) a remporté son huitième de finale du tournoi de Wimbledon lundi qui l'opposait au Français Arthur Fils (ATP 34) et s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi londonien pour la première fois de sa carrière. La tête de série numéro 9 aura eu besoin de quatre manches 6-2, 6-4, 4-6, 6-3 et 2 heures et 54 minutes pour se défaire du Français de 20 ans.