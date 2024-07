Alex Michelsen et Marcos Giron s'affronteront en finale

Michelsen, 61e mondial et tête de série N.3, n'a eu besoin que de 59 minutes pour venir à bout de son compatriote Reilly Opelka, ancien 17e mondial et actuel 1188e à l'ATP. L'Américain, 19 ans, disputera la 2e finale de sa carrière, la 2e à Newport après celle perdue entre 2023 contre le Français Adrian Mannarino.

Giron, 46e mondial et tête de série N.2, a battu en trois sets 6-4, 3-6, 6-2 et 1 heure et 40 minutes Christopher Eubanks, 128e mondial et tête de série N.4, dans une autre demi-finale 100% américaine. Giron, 30 ans, jouera la troisième finale de sa carrière après celles perdue à San Diego en 2022 et à Dallas cette année.