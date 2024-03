Alexander Blockx, accrocheur sur son service, avance au deuxième tour

Alexander Blockx s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis Challenger 75 de Lugano, épreuve sur surface dure dotée de 74.825 dollars, mardi, en Suisse. Blockx, 307e joueur mondial, a renversé le Suisse Leandro Riedi (ATP 162), tête de série N.4, 3-6, 7-6 (8/6), 7-5. La rencontre a duré 2 heures et 16 minutes. En tout, l'ancien N.1 mondial juniors a sauvé 14 balles de break (sur 17) durant la rencontre.

Après avoir perdu son service à 2-3 dans le premier set, Blockx s'est montré très accrocheur. Il a sauvé quatre balles de break à 2-2, quatre balles de break à 4-4 et encore deux balles de break à 5-5 pour arracher le jeu décisif, où il est revenu à une manche partout. Dans le dernier set, il a été rejoint à deux reprises tout de suite après avoir breaké, à 2-2 et 5-5, avant de réussir le break décisif (6-5) et remporter le match.

Blockx rencontrera en huitièmes de finale le Néerlandais Gijs Bouwer (ATP 211), qui a battu 7-5, 6-4 le Français Ugo Blanchet (ATP 202).