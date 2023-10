Alexander Blockx bat Gilles-Arnaud Bailly pour rejoindre Goffin dans le tableau final

Alexander Blockx a battu Gilles-Arnaud Bailly (ATP 492) dans un duel 100% belge entre deux jeunes de 18 ans, ex-numéro 1 mondial, tous les deux. La partie a duré 1 heure et 31 minutes et s'est achevée sur la marque de 6-4 et 7-5.

Lundi aussi, Gauthier Onclin (ATP 214), 22 ans, a été éliminé au deuxième tour de ces qualifications par le Français de 20 ans, Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 226) 6-4, 6-2.