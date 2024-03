Alexander Blockx battu au premier tour des qualifications

Alexander Blockx a été battu au premier tour des qualifications du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Miami, épreuve sur surface dure dotée de 8.995.555 dollars. Blockx, 294e joueur mondial, bénéficiaire d'une invitation, s'est incliné 6-2, 6-2 face à l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 88), tête de série N.8 du tableau qualificatif. La rencontre a duré 1 heure et 24 minutes.

Blockx a pourtant bien commencé la rencontre, avec un break dès le premier jeu du match. Mais Martinez a aussitôt débreaké. Le jeune Belge, 18 ans, a encore perdu à deux reprises son service dans le premier set. Dans le second set, Blockx a perdu son service dans le troisième et le septième jeu, sans parvenir à débreaker.

Deux autres Belges disputeront lundi le premier tour des qualifications de l'Open de Miami: David Goffin (ATP 106/N.19), contre le Japonais Shintaro Mochizuki (ATP 143), et Zizou Bergs (ATP 114/N.24), face au Brésilien Felipe Meligeni Alves (ATP 134).

Chez les dames, Greet Minnen (WTA 79/N.6) et Yanina Wickmayer (WTA 88/N.11) joueront lundi le deuxième et dernier tour, respectivement contre Claire Liu (WTA 114) et Katie Volynets (WTA 121). En cas de victoire, elles rejoindront Elise Mertens (WTA 28/N.25) dans le tableau final.