Alexander Blockx chute face à Matteo Berrettini, l'Italie prend l'avantage au score

Malgré une grosse bataille dans le troisième set, Blockx a été 'breaké' en toute fin de rencontre et s'est incliné 7-5.

Le premier a tourné à l'avantage du Belge de 19 ans qui a surpris en 'breakant' son adversaire pour l'emporter au final 3-6. Mais il n'a pas réussi à confirmer dans la deuxième manche, commettant plusieurs erreurs et concédant deux 'breaks' pour voir Berrettini recoller à une manche partout sur le score de 6-2.

Sander Gillé et Joran Vliegen (tous les deux ATP 32 en double) disputeront le troisième et dernier match de la journée en double face à la paire composée de Andrea Vavassori (ATP 9 en double) et Simone Bolelli (ATP 12 en double).

Le Brésil (le 14 septembre) sera le prochain adversaire de l'équipe belge qui avait remporté son premier duel face aux Pays-Bas. Les deux meilleures nations de la poule se qualifieront pour les Finales de la Coupe Davis à Malaga, en Espagne, en novembre. Chaque rencontre se déroule au meilleur des trois matchs, avec deux simples et un double.