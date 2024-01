Alexander Blockx éliminé au 1er tour, Collignon/Geerts battus en double

Alexander Blockx n'a pas réussi à se qualifier pour le deuxième tour du BW Open, le tournoi de tennis Challenger de Louvain-la-Neuve, épreuve sur surface dure dotée de 148.625 euros. Blockx, 350e joueur mondial, s'est incliné 3-6, 6-4, 7-6 (7/4) face à l'Allemand Henri Squire (ATP 271), 'lucky loser' des qualifications, mercredi, au Blocry. La rencontre a duré 2 heures et 3 minutes.

Blockx, vainqueur de l'Open d'Australie juniors l'an passé, remportait le premier set grâce à deux breaks. Dans le deuxième set, il perdait sa mise en jeu dans le troisième jeu et ne parvenait pas à débreaker. Squire se portait à 2-1 après un break, que Blockx annulait pour revenir à 3-3. Au jeu décisif, Squire prenait rapidement le large (3/0), Blockx écartait une première balle de match (6/3), mais devait ensuite s'incliner.

Raphaël Collignon (non classé en double) et Michael Geerts (ATP 245 en double) ont été éliminés au 1er tour du double. Les deux Belges se sont inclinés 6-2, 6-4 face au Britannique Luke Johnson (ATP 113 en double) et au Tunisien Skander Mansouri (ATP 125 en double).

En simple, Collignon (ATP 391) s'était qualifié mardi pour le deuxième tour, où il affrontera l'Américain Brandon Nakashima (ATP 127), alors que Geerts (ATP 291) a été éliminé en qualifications.