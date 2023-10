Alexander Blockx: "Je suis resté fort mentalement, l'une des clés de ma réussite"

"Je suis évidemment très heureux", a-t-il confié après sa victoire. "Cette fois, j'ai réussi à gagner cette finale. La semaine avait été corsée, mais j'avais encore suffisamment d'énergie. Je suis bien entré dans la partie, forgeant un break d'avance, mais mon adversaire a sorti des coups incroyables pour me priver du gain du premier set. Je suis resté fort mentalement. Cela a été une des clés de ma réussite ici. J'ai eu des matches accrochés, mais chaque fois que je me suis retrouvé en difficulté, j'ai réussi à m'en sortir. Et cette ténacité a été récompensée en finale. J'ai également très bien servi, ce qui m'a permis d'être dominant."

"Ce n'est pas le titre qui est le plus important, mais les étapes que je dois franchir dans mon jeu", a-t-il poursuivi. "J'ai une vue plus globale et je suis occupé à travailler pour effectuer une longue progression. Je sais ainsi que j'ai encore beaucoup de progrès à faire sur le plan physique et je vais m'y atteler fin novembre. D'ici là, je disputerai encore deux ou trois tournois, dont le Challenger de Danderyd, en Suède. Tout ce que je pourrai encore prendre sera du bonus."