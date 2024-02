Alexander Blockx manque d'atteindre la première finale en Challenger dans sa carrière

Alexander Blockx (ATP 338) a été éliminé aux portes de la finale du tournoi de tennis Challenger 75 de Nottingham (dur/74.825 euros), samedi, en Grande-Bretagne. Il s'est incliné face au Français Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 198), 7-6 (10/8), 6-2, en 1 heure et 18 minutes.

Au bout d'un premier set sans la moindre balle de break, Blockx a eu l'opportunité de prendre l'engagement adverse alors qu'il menait 5-6, 30-40. Mpetshi l'a écartée, et l'Anversois a bénéficié d'une nouvelle balle de set dans le tie-break. Le Français a tenu bon à nouveau pour finalement enlever la première manche. Le deuxième set a été beaucoup plus difficile pour Alexander Blockx, constamment menacé sur son service et breaké à deux reprises avant de s'incliner sur la première balle de match.

Blockx espérait disputer la première finale de sa carrière au niveau Challenger. Jusqu'ici, le joueur de 18 ans n'a remporté que trois tournois chez les juniors, dont l'Open d'Australie en 2023. Il n'a pas triomphé chez les seniors.