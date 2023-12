Alexander Blockx pourra disputer les qualifications: "Une opportunité extraordinaire"

"C'est une opportunité extraordinaire", a déclaré Alexander Blockx à Belga. "Et j'en suis bien entendu ravi. Je garde de merveilleux souvenirs de ma victoire chez les juniors cette année. Pouvoir disputer ma finale dans le stade Arthur Ashe avait été un moment fabuleux. J'ai adoré l'ambiance qui règne en Australie. C'est un pays où je me verrais d'ailleurs bien habiter plus tard".

C'est justement ce titre conquis en juniors au terme d'une finale épique remportée 6-1, 2-6, 7-6 (11/9) contre l'Américain Learner Tien qui a valu à Alexander Blockx de bénéficier de cette wild card. Et fort d'une brillante fin de saison, avec deux victoires en tournois ITF M25 et une demi-finale dans un Challenger 75, il est impatient de pouvoir en découdre dans la cour des grands.