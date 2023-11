Alexander Blockx a "réussi à être dominant du début à la fin" pour atteindre les demis

Il s'agit de la première demi-finale dans un tournoi Challenger pour Alexander Blockx, qui vient de remporter deux titres sur le circuit ITF aux M25 de Glasgow et Sunderland. Pour une place en finale, il rencontrera l'Américain Brandon Nakashima (ATP 143), 22 ans, tête de série N.8 et tombeur de David Goffin (ATP 105/N.4), 32 ans.

"Je suis très heureux du niveau de jeu que je suis parvenu à afficher", a-t-il confié après cette nouvelle victoire. "Je me suis montré très solide et je ne lui ai jamais donné l'occasion de rentrer dans la partie. Je savais que je devais commencer fort, car il avait livré un marathon la veille, et j'ai réussi à être dominant du début à la fin."

"J'aurais bien aimé jouer contre David", a-t-il poursuivi. "Cela eût été un rêve, car j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui. J'ai d'ailleurs regardé le match et je dois dire que Nakashima a été très costaud. Je sais qu'il était encore dans le top-50 l'an dernier et qu'il est redescendu à cause d'une blessure. J'en ai parlé avec mon coach, et c'est un peu une machine, qui a des frappes très lourdes du fond du court. Il va falloir réussir à bien varier pour espérer enrayer en quelque sorte la machine."