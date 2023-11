Alexander Blockx s'arrête aux portes de la finale: "Je suis très heureux de mon année"

"Nakashima a extrêmement bien joué", a-t-il confié à Belga après sa défaite, sa première depuis le tournoi ATP 250 d'Anvers, où il s'était incliné au premier tour contre l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 56). « Il m'a constamment mis sous pression en jouant très long et en me repoussant derrière ma ligne de fond pour m'empêcher d'organiser mon jeu. Et il a également très bien retourné. Bref, je n'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans le match".

L'année 2023 est du coup terminée pour Alexander Blockx, qui restait sur 15 matches remportés d'affilée avec ses deux titres décrochés sur le circuit ITF aux tournois M25 de Glasgow et Sunderland. Une année fructueuse marquée aussi par un triomphe à l'Australian Open juniors, une qualification pour le tableau final du tournoi ATP 250 d'Anvers et un bond de plus de 1.000 places au classement ATP.