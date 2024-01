Alexander Blockx se qualifie pour le deuxième tour

Alexander Blockx s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis Challenger 100 de Coblence, joué sur surface dure et doté de 120.950 euros, lundi en Allemagne.

Blockx, 350e mondial, s'est imposé en trois sets 3-6, 6-3, 7-6 (7/3) contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard, 196e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 58 minutes.

Au deuxième tour, l'ancien N.1 mondial chez les juniors affrontera l'Allemand Rudolf Molleker, 191e mondial et tête de série N.7, ou le qualifié slovaque Martin Klizan, ancien 24e mondial et actuellement non classé.