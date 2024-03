Alexander Blockx s'offre un quart de finale et une place dans le top 300

En panne de service, l'Anversois de 18 ans s'est retrouvé mené 1-5 dans la première manche. S'il a sauvé quatre balles de set sur le service adverse dans le jeu suivant, Blockx cédait le set 3-6 après 42 minutes. Le Belge n'a plus concédé la moindre balle de break dans le 2e set et égalisait après 1h16 de jeu (6-2). Il n'allait plus s'arrêter en si bon chemin et bouclait le troisième set sans trembler.

En quarts de finale, vendredi, Alexander Blockx sera opposé à un Suisse, Alexander Ritschard (ATP 198) ou le qualifié Jakub Paul (ATP 247).