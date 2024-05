Alexander Zverev fait chuter Nicolas Jarry et remporte son deuxième Masters 1000 de Rome

Alexander Zverev a remporté le tournoi de tennis de tennis ATP Masters 1000 de Rome, dimanche. En finale, l'Allemand, 5e joueur mondial et tête de série N.3, a pris le dessus sur le Chilien Nicolas Jarry (ATP 24/N.21) en deux manches: 6-4, 7-5. La partie s'est terminée après 1 heure et 41 minutes de jeu dans la capitale italienne.

Sur la terre battue romaine, Zverev a été particulièrement redoutable sur son engagement et n'a pas concédé la moindre balle de break à Jarry. Plus vulnérable et menacé à neuf reprises sur son service, le Chilien a néanmoins fait preuve de résilience, ne perdant qu'un jeu de service dans chaque set.

C'est en breakant qu'Alexander Zverev a réussi à enlever la première manche, alors qu'il n'avait qu'un point sur son service depuis le début de la partie. Dans le deuxième set, l'Allemand a poursuivi sur le même mode, jusqu'à se procurer deux balles de match alors qu'il menait 5-4. Nicolas Jarry a tenu bon alors, avant de concéder deux nouvelles balles de match deux jeux plus tard. Le Chilien a encore écarté la première, mais Zverev a pu exulter sur la deuxième.