Alexander Zverev gagne son premier tournoi depuis deux ans

Alexander Zverev, 19e joueur mondial, a remporté le tournoi de tennis ATP 500 de Hambourg, épreuve sur terre battue dotée de 1.931.515 euros. L'Allemand s'est joué 7-5, 6-3, en 1 heure et 51 minutes, du Serbe Laslo Djere (ATP 57) pour renouer avec la victoire après un peu moins de deux ans de disette.

Il s'agit du premier titre de Zverev, 26 ans, depuis sa victoire aux ATP Finals fin 2021 à Turin. Il remporte un 20e tournoi sur le circuit principal. Zverev a été battu 11 fois en finale. L'ancien N.2 mondial confirme son retour au plus haut niveau, un an et deux mois après sa terrible blessure aux ligaments de la cheville en demi-finale de Roland Garros face à Rafael Nadal.

Djere, 28 ans, visait un troisième titre après des victoires à Rio de Janeiro en 2019 et en Sardaigne en 2020.