Alexander Zverev surprend Carlos Alcaraz d'entrée

Alexander Zverev (ATP 7) a débuté de belle manière les ATP Finals, le Masters de tennis masculin, en s'offrant le N.2 mondial Carlos Alcaraz. Vainqueur de l'épreuve en 2018 et 2021, l'Allemand a disposé de son adversaire espagnol après une bataille de plus de deux heures et demie, 6-7 (3/7), 6-3, 6-4, lundi à Turin en Italie.