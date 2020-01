Alison Van Uytvanck et Greet Minnen, deux Belges en lice lundi

(Belga) Deux joueuses belges entreront en lice lundi lors de la première journée de l'Open d'Australie, la première levée du Grand Chelem, à Melbourne. Alison Van Uytvanck (WTA 47) va va tenter de remporter enfin son premier match en simple à Melbourne face à a Française Fiona Ferro (WTA 63) en 3e rotation sur le court 14. Dans la foulée, Greet Minnen (WTA 119), issue des qualifications, disputera son tout premier match dans un tableau final de Grand Chelem face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 99).

Tenante du titre, la Japonaise Naomi Osaka (WTA 3) aura l'honneur d'ouvrir lundi l'Open d'Australie en affrontant la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 59) à partir de 11h00 (01h00 HB) dans la Rod Laver Aren. Lui succèdera la reine de l'Australian Serena Williams (WTA 9) qui débutera contre la Russe Anastasia Potapova (WTA 90) sa quête d'un 8e titre à Melbourne, qui serait son 24e trophée du Grand Chelem. Roger Federer (ATP 3) entrera ensuite en lice face à l'Américain Steve Johnson (ATP 81). La session de nuit sera également très relevée dans l'enceinte Rod Laver, avec les débuts devant son public de la N.1 mondiale Ashleigh Barty, face à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 120), avant l'entrée sur le court de Novak Djokovic (ATP 2), favori du tableau masculin et qui vise un 8e titre dans cette première levée du Grand Chelem de l'année. Le Serbe affrontera pour commencer le coriace Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 37). Programmes des principaux matchs et des principaux courts lundi lors de la 1re journée de l'Open d'Australie Rod Laver Arena . A partir de 11h00 (01h00 HB) Naomi Osaka (Jap/N.3) - Marie Bouzkova (Tch) Anastasia Potapova (Rus) - Serena Williams (USA/8) Steve Johnson (USA) - Roger Federer (Sui/3) . A partir de 19h00 (09h00) Ashleigh Barty (Aus/1) - Lesia Tsurenko (Ukr) Jan-Lennard Struff (All) - Novak Djokovic (Ser/2) Margaret Court Arena . A partir de 11h00 (01h00 HB) Denis Shapovalov (Can/13) - Marton Fucsovics (Hon) Katerina Siniakova (Tch) - Petra Kvitova (Tch/7) Venus Williams (USA) - Coco Gauff (USA) . A partir de 19h00 (09h00 HB) Stefanos Tsitsipas (Grè/6) - Salvatore Caruso (Ita) Sloane Stephens (USA/24) - Shuai Zhang (Chn) Melbourne Arena A partir de 11h00 (01h00 HB) Matteo Berrettini (Ita/8) - Andrew Harris (Aus) Kristie Ahn (USA) - Caroline Wozniacki (Dan) Juan Ignacio Londero (Arg) - Grigor Dimitrov (Bul/18) Samantha Stosur (Aus) - Catherine McNally (USA) 1573 Arena A partir de 11h00 (01h00 HB) Sam Querrey (USA) - Borna Coric (Cro/25) Reilly Opelka ((USA) - Fabio Fognini (Ita/12) Madison Keys (USA/10) - Daria Kasatkina (Rus) Johanna Konta (G-B/12) - Ons Jabeur (Tun) Court 14 A partir de 11h00 (01h00 HB) Daniel Evans (G-B/N.30) - Mackenzie McDonald (USA) Tennys Sandgren (USA) - Marco Trungelliti (Arg) ** Fiona Ferro (Fra) - Alison Van Uytvanck (BEL) ** Aliaksandra Sasnovich (Blr) - Greet Minnen (BEL). (Belga)