Alison Van Uytvanck, qui fait son grand retour : "Je souhaite avant tout profiter "

"Je suis ravie d'être là. Cela fait longtemps", a-t-elle confié à Belga. "Il y a vraiment eu beaucoup de doutes sur ma capacité à pouvoir rejouer au tennis au plus haut niveau. L'intervention chirurgicale au dos n'a pas été une partie de plaisir, mais pour l'instant, cela tient. C'est le plus important. Roland-Garros reste un tournoi particulier pour moi. C'est l'endroit où j'ai signé mon plus beau résultat, avec ce quart de finale en 2015. C'est aussi proche de la maison. Il y aura donc beaucoup de supporters, ma famille, mes amis. Je serai sans doute stressée, mais je vais tâcher d'en retirer le maximum".

Il s'agira de la neuvième participation à Roland-Garros d'Alison Van Uytvanck qui, en cas de victoire, pourrait retrouver l'Américaine Coco Gauff (WTA 3), 20 ans, finaliste en 2022, au deuxième tour. Mais dans sa situation, la native de Vilvorde ne tire pas de plans sur la comète.