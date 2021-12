Alison Van Uytvanck rejoint les quarts de finale

(Belga) Alison Van Uytvanck s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 125 de Limoges, une épreuve sur surface dure dotée de 115.000 dollars, jeudi.

La numéro 2 belge, 68e mondiale, a pris la mesure au deuxième tour de l'Allemande Tatiana Maria (WTA 295), 34 ans, ex-numéro 46 au classement WTA, en deux sets: 6-2, 6-3 en 61 minutes de jeu. Alison Van Uytvanck, 27 ans, jouera en quarts de finale soit contre la Française Kirstina Mladenovic (N.7), 28 ans, 99e mondiale, soit contre la Norvégienne Ulrikke Eikeri, 29 ans, 315e à la WTA.. Alison Van Uytvanck ne joue pas le double dans cet Open BLS de Limoges à l'inverse de Greet Minnen qui a été éliminée en quarts de finale mercredi soir pour son entrée en lice. Associée à la Serbe Nina Stojanovic avec qui elle composait la 2e tête de série, Greet Minnen a été battue par la Française Elixane Lechemia et la Taïwanaise Yu-Chieh Hsieh 3-6, 7-5 et 10/4. Greet Minnen (WTA 77), 24 ans, reste en course en simple où elle est 4e tête de série. Elle rencontre jeudi encore la Suissesse de 31 ans Stefanie Vogele (WTA 148) avec une place en quarts de finale comme enjeu. (Belga)