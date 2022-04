Andrey Rublev juge "totalement discriminatoire" l'exclusion des Russes de Wimbledon

(Belga) Le Russe Andrey Rublev, N.8 mondial, a estimé jeudi que l'exclusion des joueurs russes et bélarusses du prochain tournoi de Wimbledon en raison du conflit en Ukraine était "totalement discriminatoire".

"Les raisons qu'ils (Wimbledon, NDLR) nous ont données n'avaient, comment dire, aucun sens, elles n'étaient pas logiques", a-t-il déclaré en marge du tournoi ATP 250 de Belgrade. "Ce qui se passe actuellement est totalement discriminatoire à notre encontre", a-t-il poursuivi. Wimbledon a exclu mercredi les Russes et les Bélarusses de l'édition 2022 du Majeur sur gazon en raison de la guerre en Ukraine, devenant le premier tournoi de tennis à écarter individuellement ces joueurs, une décision vivement critiquée par l'ATP et la WTA. Les quatre tournois du Grand Chelem, Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open, sont indépendants des circuits hommes et femmes, où Russes et Bélarusses sont toujours autorisés à participer aux tournois, sous bannière neutre. L'ATP a qualifié d'"injuste" la décision prise par Wimbledon, d'autant qu'elle s'étend à l'ensemble des tournois sur gazon de cet été en Grande-Bretagne, notamment le Queen's et Eastbourne, qui sont sous l'égide de l'ATP. La WTA s'est elle aussi déclarée "très déçue" de l'annonce faite par Wimbledon qu'elle estime "ni juste, ni justifiée", ajoutant qu'elle aussi allait "évaluer les actions qu'elle peut prendre" suite à cette décision. De son côté, le N.1 mondial Novak Djokovic a qualifié la décision du tournoi de Wimbledon de "folle", tout en déclarant qu'il "condamnerait toujours la guerre, étant lui-même un enfant de la guerre" à l'issue de son premier match au tournoi de Belgrade. (Belga)