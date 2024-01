Andrey Rublev rejoint Alex de Minaur en 8e de finale

Andrey Rublev s'est hissé en 8e de finale de l'Open d'Australie, vendredi à Melbourne. Le Russe, 5e mondial et tête de série N.5, a écarté l'Américain Sebastian Korda, 26e mondial et tête de série N.29, en trois sets 6-2, 7-6 (8/6) et 6-4 en 1 heure et 59 minutes au troisième tour de la première levée du Grand Chelem.