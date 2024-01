Andrey Rublev s'impose au bout d'une bataille face à Alex De Minaur et rejoint les quarts

Andrey Rublev a obtenu son ticket pour les quarts de finale de simple messieurs à l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, dimanche à Melbourne. Au bout d'une bataille de 4 heures et 14 minutes, le N.5 mondial russe a sorti l'Australien Alex De Minaur (ATP 10/N.10), 6-4, 6-7 (5/7), 6-7 (4/7), 6-3, 6-0.

Le match a été disputé, et Rublev a par moments semblé perdre le contrôle face à un De Minaur enhardi par les encouragements de son public. Mené deux sets à un après deux tie-breaks perdus, le Russe s'est remis de ses émotions et a enchaîné deux sets sous contrôle afin de s'imposer et d'aller retrouver l'Italien Jannik Sinner (ATP 4/N.4) en quarts de finale.

Plus tôt dans la journée, Sinner a écarté le Russe Karen Khachanov (ATP 15/N.15) en trois manches, de même que le N.1 mondial serbe Novak Djokovic a sorti le Français Adrian Mannarino (ATP 19/N.20). L'Américain Taylor Fritz (ATP 12/N.12) se dressera sur la route du décuple vainqueur de l'Open d'Australie, après avoir éliminé le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7/N.7) en quatre manches.