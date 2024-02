Andy Murray devrait s'arrêter après l'été

Murray, 36 ans et aujourd'hui 67e au classement ATP, n'a remporté que deux de ses huit rencontres cette saison. Il a été battu mercredi au deuxième tour à Dubaï par le Français Ugo Humbert (6-2, 6-4).

Agacé par la question sur son avenir -- "on me la pose après chaque match que je joue", a-t-il dit -- il a indiqué qu'il n'aborderait plus le sujet jusqu'au moment "où il sera temps pour (lui) d'arrêter".