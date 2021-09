Andy Murray et sept joueurs du top 20 seront présents à Anvers

(Belga) L'organisation de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, a dévoilé mardi le nom des principaux participants au tournoi qui se jouera du 17 au 24 octobre prochain à la Lotto Arena. Les organisateurs ont confirmé la présence d'Andy Murray, vainqueur en 2019, et sept joueurs du top 20.

Après avoir annoncé la présence du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 29) et l'Italien Jannik Sinner (ATP 14), les organisateurs du tournoi anversois ont confirmé la présence d'Andy Murray, vainqueur du tournoi en 2019. Murray, double vainqueur de Wimbledon en 2013 et 2016 et de l'US Open en 2012, est un grand nom du tennis mondial. Depuis 2017, il souffre de nombreux problèmes au niveau de la hanche qui l'ont fait chuter à la 113e mondiale. En plus de Jannik Sinner, six autres joueurs du top 20 ont également confirmé leur participation avec Félix Auger-Aliassime (ATP 11), Diego Schwartzman (ATP 15), Pablo Carreño Busta (ATP 16), Cristian Garin (ATP 17), Roberto Bautista Agut (ATP 18) et Reilly Opelka (ATP 19). Ugo Humbert, 26e mondial et tenant du titre, sera également présent. "Il y aura beaucoup de concurrence pour gagner, car le champ est encore plus fort que toutes les éditions précédentes. Nous avons 7 joueurs du top 20 et c'est vraiment exceptionnel !", s'est réjoui Dick Norman, le directeur du tournoi. Nous grandissons d'année en année et nous sentons que de plus en plus de joueurs de haut niveau mondial absolu veulent être présents à Anvers. Une fois de plus, nous avons réussi à amener un mélange de talents locaux prometteurs et de joueurs de classe mondiale à la Lotto Arena." Côté belge, David Goffin sera logiquement absent après avoir mis fin à sa saison pour soigner ses pépins physiques. Zizou Bergs, 186e mondial et N.2 belge, a lui reçu une invitation pour le tournoi anversois dont il avait été la révélation l'année dernière pour le premier tournoi ATP de sa carrière. Gauthier Onclin, vainqueur du tournoi de pré-qualifications après avoir battu Zizou Bergs en finale, disputera les qualifications pour le tableau final. En double, Sander Gillé et Joran Vliegen seront aussi de la partie. Le tennis en fauteuil roulant sera aussi mis à l'honneur avec un duel Belgique/Pays-Bas. Joachim Gérard et Jef Vandorpe affronteront le 23 octobre les Néerlandais Tom Egberink et Maikel Scheffers, sous réserve de modification. (Belga)