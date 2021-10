Andy Murray lance un appel pour retrouver son alliance

Andy Murray, l'ancien numéro 1 mondial, a demandé publiquement qu'on lui rende son alliance, disparue en même temps que ses chaussures qu'il avait laissé sécher sous sa voiture pendant la nuit, alors qu'il s'apprête à jouer le tournoi d'Indian Wells en Californie.

"Je vais me faire gronder à la maison (par ma femme)", a plaisanté le joueur écossais sur son compte Instagram. Il avait accroché l'alliance au lacet de l'une des chaussures déposées sous sa voiture, devant son hôtel, le temps qu'elles sèchent, "car elles sentaient très fort", a-t-il avoué. Le lendemain matin, elles avaient disparu et l'alliance avec. Le joueur de 34 ans, trois fois vainqueur en Grand Chelem (2 Wimbledon, 1 US Open) en a donc appelé aux réseaux sociaux pour retrouver au moins son alliance. "J'ai dû aller au magasin le plus proche pour racheter des chaussures qui sont un peu différentes de mes chaussures habituelles, ce qui n'est pas idéal", a ajouté Andy Murray,.