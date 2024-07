Andy Murray mettra un terme définitif à sa carrière après les Jeux Olympiques

"Arrivé à Paris pour mon tout dernier tournoi de tennis. Représenter mon pays ont été les semaines les plus mémorables de ma carrière et je suis extrêmement fier de pouvoir le faire une dernière fois", a écrit Murray sur X.

Murray, 37 ans, a disputé onze finales de tournois du Grand Chelem pour un total de trois titres: l'US Open en 2012 et deux fois Wimbledon (2013 et 2016). Le natif de Glasgow a passé un total de 41 semaines à la place de N.1 mondial, ajoutant aussi à son palmarès le Masters ATP en 2016 et 14 tournois ATP Masters 1000.