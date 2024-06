Andy Murray représentera la Grande-Bretagne, Emma Raducanu décline l'invitation

Andy Murray, médaillé d'or en 2012 à Londres et en 2016 à Rio de Janeiro, s'est vu attribuer une invitation de la fédération internationale de tennis (ITF). Celle-ci pouvait accorder quatre tickets pour les dames et quatre tickets pour les messieurs qui ne se sont pas qualifiés via le circuit traditionnel: le premier est réservé aux joueurs issus du pays-hôte, la France, deux autres reviennent à d'anciens champions olympiques ou vainqueurs de Grand Chelem, et le dernier revient à un pays sous-représenté aux Jeux Olympiques.

Murray s'alignera donc sur la terre battue de Roland-Garros, mais pas Emma Raducanu. La lauréate de l'US Open 2021 s'est vu proposer une invitation de l'ITF, mais elle a décliné celle-ci. D'après le chef de délégation britannique de tennis Iain Bates, "Raducanu sent que ce ne sera pas dans le bon timing."