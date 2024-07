Andy Murray retarde ses adieux et attend Sander Gillé et Joran Vliegen

Andy Murray, 37 ans, a repoussé sa fin de sa carrière. Associé à Daniel Evans, le double champion olympique a remporté dimanche son premier match en double aux Jeux Olympiques de Paris au détriment des Japonais Taro Daniel et Kei Nishikori 2-6 7-6 (7/5) 11-9.

La semaine dernière, l'Écossais a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière après les Jeux de Paris. Médaillé d'or aux Jeux de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro en 2016), Murray a également remporté trois tournois du grand chelem: Wimbledon en 2013 et 2016 et l'US Open en 2012.

Murray a souffert de blessures au cours de sa carrière et le mois dernier, il s'est retiré du tableau du simple peu avant le début de Wimbledon parce qu'il n'était pas suffisamment rétabli d'une opération au dos. Le Britannique, qui a participé au tournoi du double en compagnie de son frère Jamie, a été éliminé dès le premier tour.