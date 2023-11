Andy Murray se sépare de son entraîneur Ivan Lendl pour la troisième fois

Murray, 36 ans, avait déjà été entraîné par Lendl entre 2012 et 2014 puis entre 2016 et 2017. Lors de ses deux premières collaborations avec le Tchèque, Murray a remporté deux fois Wimbledon, une fois l'US Open et a occupé la place de N.1 mondial. Le duo s'était reformé en mars 2022 alors que Murray avait retrouvé sa place dans le top 50 après ses problèmes à la hanche. L'Écossais n'a cependant pas obtenu des grands résultats cette saison, surtout dans les plus grands tournois.

"Ivan a été à mes côtés durant les moments les plus importants de ma carrière. Je ne pourrai jamais assez le remercier pour tout ce qu'il m'a aidé à atteindre. Il a un caractère unique qui comprend ce qui est nécessaire pour gagner et j'ai énormément appris à ses côtes ces dernières années", a réagi Murray.