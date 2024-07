Angelique Kerber termine sa carrière par une élimination en quarts du tournoi olympique

Kerber est devenue mère pour la première fois il y a 17 mois et n'a pas pu retrouver son niveau d'antan après son retour. Elle a remporté l'Open d'Australie et l'US Open en 2016, devenant la première Allemande numéro 1 mondiale depuis Steffi Graf. Deux ans plus tard, elle a triomphé à Wimbledon. La joueuse de Kiel est ainsi l'Allemande la plus titrée dans ce sport après Graf. Elle a également remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016.

Zheng est la deuxième qualifiée pour le dernier carré du simple féminin. Plus tôt, la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 67) a dominé en deux sets 6-4, 6-2 la Tchéque Barbora Krejcikova (WTA 10), tête de série N.9.

Les deux derniers quarts de finale ont également lieu mercredi en fin de journée Porte d'Auteuil.