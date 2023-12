Après 18 mois d'absence, Angelique Kerber de retour, "sans attente particulière"

L'ancienne numéro 1 mondiale (en septembre 2016), victorieuse de trois tournois du Grand Chelem, a donné naissance à une fille, Liana, et s'est dit "impatiente" de remonter sur les courts, mais "sans attente particulière".

"Je ne me mets aucune pression. Je sais plus où moins où j'en suis après ma préparation, mais on va voir maintenant ce que cela va donner réellement", a confié Angelique Kerber, 35 ans, où elle fera la paire avec Alexander Zverev à partir de samedi à Sydney dans un groupe avec la France et l'Italie.