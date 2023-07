Après avoir mené 4-1 dans le set décisif, Zizou Bergs éliminé en quarts de finale

Après avoir pourtant mené 4 jeux à 1 dans le 3e et dernier set, Zizou Bergs a été éliminé au stade des quarts de finale du tournoi de tennis ATP 250 de Gstaad, une épreuve sur terre battue dotée de 562.815 euros, vendredi en Suisse.

Zizou Bergs, 24 ans, 175e mondial, a été battu par la deuxième tête de série, le Serbe Miomir Kecmanovic, 23 ans, 44e joueur du monde, 6-4, 3-6 et 7-5 au bout de 2 heures et 33 minutes de match.

Pour son premier quart de finale sur le circuit ATP, Zizou Bergs a joué avec son bonheur. Après avoir perdu le premier set (6-4), le numéro 3 belge a égalisé à une manche partout (3-6) avant de mener 1 à 4 dans la manche décisive avec son service à suivre. Il a encore mené 3-5 et pu servir pour le match à 4-5, mais Kecmanovic s'est montré le plus solide pour aligner quatre jeux d'affilée et priver Zizou Bergs d'une place dans le dernier carré.