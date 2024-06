Après le simple, Joachim Gérard est également battu au premier tour du double

Joachim Gérard a été éliminé dès son entrée en lice en double au tournoi de tennis fauteuil de Roland-Garros, deuxième Grand Chelem de la saison. Le 6e joueur mondial en simple s'est incliné, aux côtés de l'Espagnol Martin De La Puente (ITF 6 en double), face aux Japonais Takuya Miki et Tokito Oda (ITF 5 et 3 en double), qui composaient la tête de série N.1. La partie s'est jouée au super tie-break, 6-1, 4-6, 10/5, après 1 heure et 25 minutes de jeu.