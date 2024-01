Après sa finale, Mertens est "confiante de signer un bon résultat" à l'Open d'Australie

"L'Open d'Australie est un de mes tournois préférés", a-t-elle poursuivi. "J'ai plein d'excellents souvenirs, en simple comme en double. Je connais très bien le site et les courts. Et le public est toujours passionné. Cela reste un rêve de pouvoir disputer un tournoi du Grand Chelem. Je me sens en tout cas confiante de pouvoir signer un bon résultat. On ne peut jamais prédire évidemment, mais les matches de cette semaine me procurent un bon sentiment. Je prends toutes les bonnes choses et je vais de l'avant."