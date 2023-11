Arthur Fils et Hamad Medjedovic prennent une option sur la qualification

Le Suisse Dominic Stricker (ATP 94/N.3) n'a laissé aucune chance à l'Italien Luca Nardi (ATP 115/N.7), qu'il a battu 4-1, 4-1, 4-2 en 54 minutes, lors de la deuxième journée des Next Gen ATP Finals, le Masters des moins de 21 ans, mercredi à Jeddah en Arabie saoudite.

Stricker, huitième de finaliste à l'US Open en septembre dernier, surpris la veille par l'autre Italien du tournoi, Flavio Cobolli (ATP 100/N.5), s'est ainsi relancé.

Dans l'autre match du groupe vert, le Français Arthur Fils, 19 ans, tête de série N.1 (ATP 36) n'a eu besoin que de 59 minutes pour s'imposer face à Cobolli 4-1, 4-1, 4-2. Il est ainsi seul leader du groupe vert avec deux victoires et a pris une belle option sur les demi-finales, devant Cobolli et Stricker (une victoire), et Nardi (pas de victoire).