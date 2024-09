Arthur Fils et Ugo Humbert pour une finale française à Tokyo

Deux Français s'affronteront en finale du tournoi de tennis ATP 500 de Tokyo, au Japon. Arthur Fils (ATP 24) et Ugo Humbert (ATP 18) ont tous les deux remporté leur demi-finale sur l'acrylique japonais, lundi.

Ugo Humbert a été le premier à se frayer un chemin jusqu'en finale. Le joueur de 26 ans a écarté le Tchèque Tomas Machac (ATP 34) en trois manches: 6-3, 3-6, 6-2. Le Messin est toujours invaincu après six finales sur le circuit ATP, dont celle qu'il a remportée à Anvers en 2020. Cette année, Humbert a remporté les tournois ATP 250 de Marseille et ATP 500 de Dubai, tous les deux sur dur, en février et en mars.

Arthur Fils s'est quant à lui offert le Danois Holger Rune (ATP 14), tête de série N.6. S'il s'est imposé en deux sets, le Français a dû arracher le tiebreak à deux reprises: 7-6 (10/8), 7-6 (12/10), après près de deux heures et demie. Fils (20 ans) n'a disputé qu'une finale sur dur dans sa carrière, l'an passé à Anvers, où il avait été battu par le Kazakh Alexander Bublik.

Arthur Fils a déjà soulevé deux trophées sur le circuit ATP, dont le 500 d'Hambourg sur terre battue en juillet dernier.

Ugo Humbert a remporté ses trois premières confrontations face à Arthur Fils, dont deux ont eu lieu sur surface dure.